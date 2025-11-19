Горка появится до 31 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU

В экопарке «Затюменский» в Тюмени появится горка высотой в пять метров, с двумя спусками: длина одного составит 45 метров, второго — 23 метра. Зимний аттракцион обойдется бюджету в 11 миллионов рублей. Информация представлена на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по изготовлению и установке зимней горки в „Лесопарк Затюменский“. Начальная цена: 11 070 000 рублей. Высота — 5,5 метров, длина трасс — 45 и 23 метра», — говорится в документации.

Горка будет выполнена из дерева, опорой будут служить металлические стойки и каркасы. Один скат будет прямым, второй — полусферическим. Аттракцион должны установить до 31 декабря.

Продолжение после рекламы





1/2 Горку установят в «Затюменском» Фото: скрин с сайта госзакупок







