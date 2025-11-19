Досье тюменского пристава Галиева, получившего назначение в курганское УФССП

Тюменский пристав Руслан Галиев приехал на руководящую должность в курганское УФССП Фото: УФССП России по Курганской области

В курганском управлении ФССП приступил к работе на руководящей должности майор Руслан Галиев. Выходец из Тюмени получил назначение и прибыл к месту службы в Курган. Что известно о новом временном руководителе курганских судебных приставов — в материале URA.RU, основанном на фактах биографии с ведомственных сайтов.

Образование и начало карьеры

Руслан Галиев родился 21 июля 1981 года. Получил юридическое образование в Тюменском государственном университете. Образование стало прочной основой для его дальнейшей карьеры в сфере правоохранительной деятельности и обеспечения исполнения судебных решений.

Этапы профессионального пути

Профессиональная деятельность Галиева началась в УФССП России по Тюменской области. С июня 2002 года по февраль 2015 года он проходил федеральную государственную гражданскую службу в этом управлении. Этот период стал важным этапом в формировании его профессиональных навыков и компетенций.

Продолжение после рекламы

После некоторого перерыва, с августа 2016 года по март 2017 года, пристав вновь вернулся на федеральную государственную гражданскую службу в службе судебных приставов по Тюменской области. Этот факт свидетельствует о его устойчивом интересе и приверженности выбранной профессиональной сфере.

Продвижение по службе

С марта 2017 года по ноябрь 2025 года Галиев анимал должность заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области. На этой должности он дослужился до звания майора внутренней службы.

Новый этап карьеры