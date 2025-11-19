Чем опасен китайский чай с «эффектом опьянения», который продают тюменцам в интернете

Китайский чай нужно заваривать по инструкции Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Роспотребнадзор не рекомендует тюменцам покупать китайский чай через интернет, поскольку если товар окажется некачественным, то продавца невозможно будет привлечь к ответственности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

«Управление не рекомендует приобретать пищевую продукцию, в т.ч. чай у частных лиц в сети „Интернет“. В случае приобретения некачественного товара у частных лиц в сети „Интернет“, отсутствует возможность направить претензию, так как торгующие граждане не являются работниками юридического лица, не являются индивидуальными предпринимателями, либо продавцами, их представляющими», — пояснили агентству в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Чем опасен китайский чай, купленный в интернете

Выбору заварки для чая следует уделять особое внимание

В первую очередь, необходимо смотреть на сырье. По мнению тюменского эксперта по чаю Ильи Аникеева, зачастую, чем дешевле листья, тем больше вероятность того, что вместо обещанного продавцом «опьяняющего» эффекта напиток может вообще оказаться непригодным к употреблению.

«Так называемое „чайное опьянение“ по факту с эффектом алкоголя никак не соотносится. Под этим термином ценители напитка подразумевают расслабление, ощущение спокойствия, улучшение концентрации. Бывает также легкое покалывание, ощущение тепла по всему телу. Если чай заварить неправильно, самочувствие, напротив, может резко испортиться. И вместо положительного эффекта человек рискует ощутить головокружение и скачки давления», — отметил эксперт.

По его словам, чтобы этого не произошло, нельзя делать чай слишком крепким. Также нужно строго следовать инструкциям по завариванию напитка (у каждого сорта они свои). Сырье следует покупать только в специализированных офлайн-магазинах. Пить чай на голодный желудок — крайне не рекомендуется.

Как правильно заваривать китайский чай

Настоящий китайский чай, по мнению тюменского эксперта, не может стоить дешево

Качественный китайский чай, считает Илья Аникеев, пьется так называемыми «проливами». После того, как заварка окажется в емкости (для этих целей можно использовать глиняный или фарфоровый чайники, «гайвань» или «типод»), ее нужно «промыть»: налить воду оптимальной температуры и тут же слить.

«Так чай раскрывается и очищается от грязи и пыли, которая могла на нем осесть. Далее, воду повторно заливают в емкостьи настаивают напиток примерно десять секунд. При правильной граммовке этого достаточно, чтобы листья смогли напитать воду вкусом и запахом. Далее — каждое повторное заваривание время ожидания следует увеличивать на десять секунд. Но тут уже стоит ориентироваться от вкусовых предпочтений и конкретного сорта чая. Самыми популярными среди тюменцев считаются Пуэр, Да Хун Пао, Габу, Те Гуань Инь», — отметил эксперт.

Также за подробной инструкцией по завариванию определенного сорта чая можно обратиться к сотрудникам специализированных магазинов. Инструкциям продавцов-частников из интернета эксперт доверять не советует.