В Тюмени в общем доступе оказались мобильные номера вип-силовиков
База насчитывает более 70 номеров
Фото: Илья Московец © URA.RU
Номера мобильных телефонов сотрудников одного из силовых ведомств Тюменской области оказались в общем доступе. Информация появилась на одном из федеральных порталов, ознакомиться с ней может любой желающий. Об этом URA.RU рассказал один из горожан.
«По работе искал информацию на федеральном портале и обнаружил, что там размещены сотовые номера сотрудников одного из ведомств. При проверке оказалось, что теперь можно легко узнать и позвонить, к примеру, заместителю руководителя этого органа», — рассказал тюменец.
В базе представлен и номер, которым ранее пользовался (и, возможно, пользуется и сейчас) бывший руководитель ведомства, в прошлом году перешедший на работу в другой регион. Также в реестре можно найти телефоны глав отделов в городах и районах Тюменской области.
URA.RU направило в ведомство письменный запрос. Ответ ожидается.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!