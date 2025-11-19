Логотип РИА URA.RU
В Тюмени в общем доступе оказались мобильные номера вип-силовиков

19 ноября 2025 в 15:02
База насчитывает более 70 номеров

Фото: Илья Московец © URA.RU

Номера мобильных телефонов сотрудников одного из силовых ведомств Тюменской области оказались в общем доступе. Информация появилась на одном из федеральных порталов, ознакомиться с ней может любой желающий. Об этом URA.RU рассказал один из горожан.

«По работе искал информацию на федеральном портале и обнаружил, что там размещены сотовые номера сотрудников одного из ведомств. При проверке оказалось, что теперь можно легко узнать и позвонить, к примеру, заместителю руководителя этого органа», — рассказал тюменец.

В базе представлен и номер, которым ранее пользовался (и, возможно, пользуется и сейчас) бывший руководитель ведомства, в прошлом году перешедший на работу в другой регион. Также в реестре можно найти телефоны глав отделов в городах и районах Тюменской области.

URA.RU направило в ведомство письменный запрос. Ответ ожидается.

