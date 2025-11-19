Логотип РИА URA.RU
Тюменцы смогут улететь в Таджикистан без пересадок

Авиакомпания Nordwind запустила прямые рейсы из Тюмени в Душанбе и Худжанд
19 ноября 2025 в 14:30
Перелеты осуществляются один раз в неделю

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жители Тюмени получили возможность улететь в Душанбе и Худжанд прямыми рейсами без пересадок. Рейсы запустила в ноябре компания Nordwind.

«Зимнее расписание авиакомпании Nordwind дополняется регулярными рейсами из Тюмени в Республику Таджикистан. Полеты будут выполняться на комфортабельных самолетах Боинг 737-800 с компоновкой 189 пассажирских мест», — говорится в сообщении на официальном сайте авиакомпании.

Известно, что рейсы в Душанбе отправляются по понедельникам в 03:50, обратный самолет прибывает в Рощино в 11:50. Вылеты в Худжанд производятся по средам также в 03:50, обратный рейс приземляется в Тюмени в 11:00. Ранее URA.RU сообщило о семичасовой задержке рейса из Тюмени в Сургут.

