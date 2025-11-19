Тюменцы смогут улететь в Таджикистан без пересадок

«Зимнее расписание авиакомпании Nordwind дополняется регулярными рейсами из Тюмени в Республику Таджикистан. Полеты будут выполняться на комфортабельных самолетах Боинг 737-800 с компоновкой 189 пассажирских мест», — говорится в сообщении на официальном сайте авиакомпании.

Известно, что рейсы в Душанбе отправляются по понедельникам в 03:50, обратный самолет прибывает в Рощино в 11:50. Вылеты в Худжанд производятся по средам также в 03:50, обратный рейс приземляется в Тюмени в 11:00. Ранее URA.RU сообщило о семичасовой задержке рейса из Тюмени в Сургут.