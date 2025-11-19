Глава Следкома взялся за дело тюменского частного застройщика
Историю с обманутыми дольщиками в Тюмени Бастрыкин «взял на карандаш»
Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о частном застройщике, который оставил без жилья больше сотни семей из Тюмени. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомства.
«До настоящего времени виновный к ответственности не привлечен. Многочисленные обращения пострадавших в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении.
Известно, что речь идет о предпринимателе Василии Казарове. Конфликт возник летом 2025 года из-за того, что застройщик вовремя не сдал основную массу проданных людям модульных домов. А те, которые сдал, были построены с большим количеством проблем. В настоящий момент на Казарова заведено уголовное дело.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!