Глава Следкома взялся за дело тюменского частного застройщика

Историю с обманутыми дольщиками в Тюмени Бастрыкин «взял на карандаш» Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о частном застройщике, который оставил без жилья больше сотни семей из Тюмени. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомства.

«До настоящего времени виновный к ответственности не привлечен. Многочисленные обращения пострадавших в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении.