Глава Следкома взялся за дело тюменского частного застройщика

Бастрыкин изучит дело о тюменском бизнесмене, оставившем людей без жилья
19 ноября 2025 в 13:06
Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о частном застройщике, который оставил без жилья больше сотни семей из Тюмени. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомства.

«До настоящего времени виновный к ответственности не привлечен. Многочисленные обращения пострадавших в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении.

Известно, что речь идет о предпринимателе Василии Казарове. Конфликт возник летом 2025 года из-за того, что застройщик вовремя не сдал основную массу проданных людям модульных домов. А те, которые сдал, были построены с большим количеством проблем. В настоящий момент на Казарова заведено уголовное дело.

