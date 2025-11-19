В Тюмени перед визитом Михалкова спешно привели в порядок местный драмтеатр

Ограждение с крыльца драмтеатра убрали за несколько дней до спектакля Никиты Михалкова Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени за несколько дней до визита режиссера Никиты Михалкова убрали строительный забор возле драмтеатра, который простоял там несколько лет. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к ТБДТ. Михалков приехал в город со своим спектаклем «12».

«Строительный забор около двух лет частично перекрывал входную группу здания Тюменского большого драматического театра, так как там шли работы по ремонту фасада здания. Труппа ТБДТ неоднократно обращалась к начальству с просьбой убрать конструкцию, однако ее демонтировали только перед визитом Михалкова», — рассказал собеседник агентства, близкий к тюменскому театру Драмы.

Он добавил, что ремонтные работы при этом так и не были закончены. В пресс-службу Тюменского концертно-театрального объединения, в состав которого входит ТБДТ, направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

