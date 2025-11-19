В руководстве курганского УФССП появился пристав из Тюмени
Курганским приставам назначили нового руководителя из Тюмени
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В руководстве службы судебных приставов Курганской области — новое назначение. Майор Руслан Галиев, работавший ранее в Тюмени, назначен врио заместителя главного курганского судебного пристава. Об этом URA.RU узнало в ходе мониторинга регионального сайта ведомства.
«Врио заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области — заместителя главного судебного пристава Курганской области. Майор внутренней службы Галиев Руслан Рамилевич», — информирует раздел руководства сайта УФССП России по Курганской области.
В пресс-службе управления подтвердили информацию. «Приказ о назначении Галиева вышел 10 ноября», — сообщили в ведомстве. Пристав ранее работал в службе судебных приставов в Тюменской области. 44-летний специалист являлся до перевода в Курган заместителем главного судебного пристава соседнего региона.
Перестановки в руководстве курганского УФССП происходят после ареста бывшего главы Ирины Уваровой и ее заместителя Дмитрия Леонова в начале октября. Экс-руководителей следствие увезло в Москву и добилось ареста. Их обвиняют в присвоении средств группой лиц или в особо крупном размере.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.