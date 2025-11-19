В Тюменской области простятся с погибшим на СВО лесничим. Фото
Мужчина служил на СВО в качестве гранатометчика
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В селе Нижняя Тавда (Тюменская область) простятся с Алексеем Беловым, который погиб в ходе выполнения задач спецоперации. Об этом сообщает telegram-канал Нижнетавдинского муниципального округа.
«20 ноября 11:00 до 12:00 в ритуальном зале на Свердлова, 56 состоится прощание с участником Специальной военной операции, гранатометчиком мотострелкового отделения, рядовым Беловым Алексеем Михайловичем. Выражаем соболезнования родным и близким воина», — говорится в сообщении.
Известно, что Белов родился в 1985 году в Нижней Тавде, здесь же закончил школу. После учился в лесотехническом техникуме, после этого работал лесничим. Службу по призыву проходил в 2004-2006 годах. Контракт с Минобороны заключил в октябре 2024. Ранее сообщалось о погибшем в зоне СВО жителе Ишимского района.
Алексей Белов служил на СВО с октября 2024 года
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!