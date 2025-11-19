Билл в своем выборе не сомневается Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Предстоящая зима будет теплой. Такое предсказание по просьбе URA.RU сделал орангутан Билл, живущий в Пермском зоопарке.

Выйдя из спальни, Билл увидел две композиции из игрушек, подарочных коробок, тюба и новогодней елки. Одна символизировала морозную зиму, а другая — теплую. Как видно на видео, орангутан без сомнений выбрал теплый вариант и отправился кататься на тюбе, не боясь отморозить руки и нос.

Ранее о том, что сильных, аномальных морозов в этой зимой не будет, прогнозировал доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов. Он отметил, что скорее всего зима будет холоднее прошлой, но лишь потому, что в сезоне 2024/25 было аномально тепло.