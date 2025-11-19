Логотип РИА URA.RU
Пермяков приглашают проводить осень по-японски

Пермяки проводят осень в японском стиле в Саду соловьев у речки Уинки
19 ноября 2025 в 13:57
В Японии знают толк в мелочах природы

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Проводить осень в японском стиле можно в пермском Саду соловьев у речки Уинки. Участники прогулки постараются прочувствовать уходящую осень и найти красоту в природе, которая готовится в зиме.

«В японской эстетике есть понятие, отражающее чувство грусти по чему-то уходящему, осознание мимолетной красоты, которая переходит в область воспоминаний. Оно приглашает нас замедлиться и увидеть особую прелесть в каждом мгновении перехода. Согласно древнему японскому календарю из книги Реко Секигути „Нагори. Тоска по уходящему сезону“, мы уже вступили в Большое Предзимье!» — говорится на странице Сада соловьев в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы прощания с осенью обещают участникам вдохновляющую прогулку по осеннему саду, наблюдения за последними аккордами осени и знакомство с древним японским обычаем проводов осени. Сбор объявлен на 13:00 23 ноября.

