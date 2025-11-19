Пермяков приглашают проводить осень по-японски

Проводить осень в японском стиле можно в пермском Саду соловьев у речки Уинки. Участники прогулки постараются прочувствовать уходящую осень и найти красоту в природе, которая готовится в зиме.

«В японской эстетике есть понятие, отражающее чувство грусти по чему-то уходящему, осознание мимолетной красоты, которая переходит в область воспоминаний. Оно приглашает нас замедлиться и увидеть особую прелесть в каждом мгновении перехода. Согласно древнему японскому календарю из книги Реко Секигути „Нагори. Тоска по уходящему сезону“, мы уже вступили в Большое Предзимье!» — говорится на странице Сада соловьев в соцсети «ВКонтакте».