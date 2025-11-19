Логотип РИА URA.RU
Тюменцам показали, что построят на месте завода медоборудования. Фото

В Тюмени опубликовали первые рендеры будущего событийного кластера «Кузница»
19 ноября 2025 в 15:23
Зимой на территории кластера может появиться каток

Зимой на территории кластера может появиться каток

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В событийном кластере «Кузница», который построят на месте бывшего завода медоборудования, будет два этажа фудкортов, игровые зоны, событийные пространства и дизайн-маркет. Первые рендеры будущего пространства для проведения различных событий показали URA.RU в компании «Брусника».

«Раньше здесь делали комплектующие для стерилизаторов. Сейчас высота помещения более 10 метров, при проектировании нового пространства его разделят на три этажа», — рассказал застройщик.

Сообщается также, что Перед «Кузницей» расположится событийная площадь, на которой также сохранятся элементы цеха — фермы, которые останутся после демонтажа здания. Между ними архитекторы предусмотрели навесы: в жаркий день они создадут тень, в дождливый — защитят от осадков. Зимой здесь может быть каток, летом — уличный кинотеатр. Ранее сообщалось, что весь район бывшего завода будет застроен многоэтажками.

Рендер будущего кластера «Кузница»

Фото: Фото предоставлено группой компаний «Брусника»

