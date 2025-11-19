Где в Тюмени выучиться на повара и сколько это стоит

В регионе доступно более трех тысяч вакансий для поваров Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Тюменская область оказалась на третьем месте в Уральском федеральном округе по количеству вакансий среди поваров. Сейчас для кондитеров, пекарей и шефов региона доступно порядка 3 600 мест. Однако, как и для любой другой профессии, желающим связать свою деятельность с приготовлением блюд необходимо образование. Где в Тюмени выучиться на повара и сколько это будет стоить — в материале URA.RU.

Высшее образование

Один из вариантов обучения, доступных для тюменцев — высшее образование. Диплом можно получить, например, по специальности «Продукты питания из растительного сырья» Аграрного института ТюмГУ.

На направлении присутствуют бюджетные места. Их количество — 12. Платных меньше — только десять. При этом стоимость обучения в год превышает 223 тысячи рублей. Для поступления необходимо успешно сдать ЕГЭ по русскому языку, математике, а также одному предмету на выбор: биологии, химии или физике. Для поступающих без ЕГЭ предусмотрены внутренние экзамены по направлениям технология пищевых производств, русскому языку и микробиологии.

Продолжение после рекламы

СПО

Для тех, кто желает получить навыки повара в максимально короткий срок, в Тюмени предусмотрено обучение в рамках среднего профессионального образования. Так, в Техникуме индустрии питания, коммерции и сервисов присутствуют несколько направлений обучения. Среди них официант, повар, пекарь, бармен, кондитер.

Срок до получения диплома в среднем варьируются от одного года и десяти месяцев, до двух дет и десяти месяцев. Есть как бюджетные места, так и договорные: 30 и 25 соответственно.

Образование тюменцы могут получить и благодаря курсам профпереподготовки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU





Профессиональные курсы

В Тюмени функционируют несколько центров профессиональной переподготовки. Среди них «Учебный центр Тюмень», который готовит в том числе и будущих поваров.

Учиться можно как очно, так и заочно. Стоимость образования составляет девять тысяч рублей. По результатам окончания обучения тюменцам будет выдано свидетельство повара.