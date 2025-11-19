Загадываем желания и ставим цели: что нужно успеть сделать в новолуние

Новолуние наступит 20 ноября в 09:47 по московскому времени Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Новолуние 20 ноября — период для решения кризисных ситуаций. В это время нужно чаще выходить в свет и налаживать новые связи. Кроме того, это благоприятный период для загадывания самых сокровенных желаний. В беседе с корреспондентом URA.RU астролог Борис Зак рассказал, как новолуние в ноябре повлияет на разные сферы жизни.

Что такое новолуние

В фазе Новолуния Луна располагается почти на одной линии с Землей и Солнцем. В этот период сторона спутника, обращенная к Земле, не освещается Солнцем, из-за чего Луна не видна с нашей планеты. Новолуние открывает лунный цикл и наступает примерно раз в 29 дней, сообщили в Московском планетарии.

Когда будет новолуние в ноябре 2025

Новолуние наступит 20 ноября в 09:47 по московскому времени. Продлится оно ровно сутки. В этот период у россиян также появится уникальная возможность увидеть метеорный поток Леониды. Он достигает своего пика за три дня до новолуния, а в ночь с 19 на 20 ноября ожидается повышенная активность потока, пишет портал Starwalk.space.

Продолжение после рекламы

Как новолуние в ноябре повлияет на жизнь

Соединение Луны и Меркурия располагает к налаживаю новых отношений Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

По словам астролога Бориса Зака, новолуние — это период, когда важно загадывать желания и ставить цели на ближайший лунный месяц. Ноябрьское новолуние произойдет в знаке Скорпиона. Это значит, что желания и цели должны быть связаны с выходом из кризисных ситуаций, с бизнесом, сексуальной тематикой, инвестициями, психологией и эзотерикой.

Кроме соединения Луны с Солнцем, что и является новолунием, Луна также будет находиться в этот день в соединении с Меркурием — планетой знаний. Она влияет на то, как человек обрабатывает информацию, мыслит и анализирует, а также выражает мысли устно и письменно.

«Соединение Луны и Меркурия закладывает на ближайший месяц энергию особого восприятия новой информации, поэтому грядущий лунный месяц лучше провести в постоянном общении, налаживании связей и сборе информации. Тем более что Скорпион, в знаке которого произойдет соединение, позволит нам легче отделять истину от лжи», — рассказывает специалист.

Что можно делать в новолуние 20 ноября 2025

По словам астролога Бориса Зака, в новолуние важно ставить новые цели. Специалист считает, что чем реалистичнее и конкретнее будут поставлены цели, тем выше вероятность их достижения.

«В этот день до 10:47 по московскому времени лучше подводить итоги, анализировать прошедший месяц, избавляться от того, что уже не приносит пользы. А после 10:47 рекомендуется мечтать, строить планы и ставить цели. Приступить к реализации намеченных целей можно будет уже 21 ноября», — объяснил эксперт.

Что нельзя делать в новолуние 20 ноября 2025

20 ноября лучше отказаться от общения с людьми, которые раздражают, считает астролог. Общение с ними может вызвать вспыльчивость, что приведет к недопониманиям и конфликтам. Это может произойти из-за оппозиции Луны с Ураном, которая ожидается в этот день.

Планета Уран отвечает за внезапные перемены, реформы и стремление к свободе, а Луна — за эмоциональную безопасность. Из-за внутреннего конфликта между эмоциями и реалиями могут проявляться негативные эмоции.

Где и как наблюдать новолуние 20 ноября 2025

Полнолуние можно увидеть из любой точки мира. По данным портала Starwalk.space, ночь с 19 на 20 ноября будет самой темной в ноябре, что создаст идеальные условия для астрономических наблюдений. Важно выбрать место вдали от городских огней, чтобы они не мешали обзору. В Москве новолуние наступит в 09:47, но наблюдать его уже можно в темное время суток с 20 ноября и в ночь на 21 ноября.

Продолжение после рекламы



