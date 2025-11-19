Новый год к нам мчится: в Тюмени открылись праздничные ярмарки

В тюменских магазинах открылись новогодние ярмарки. Традиционно сезонный товар располагается на центральных витринах. В ассортименте — шарики, мишура, фигурки и статуэтки, а также главный символ будущего 2026 — красная лошадь. Праздничная атмосфера — в ярких кадрах URA.RU.

Пока горожане не торопятся скупать новогодний декор. Пообщавшись с тюменцами, мы узнали, что большинство приобретает украшения к середине декабря — тогда же и украшают елку. Сами продавцы уверяют, что сейчас цены доступнее, чем в канун самого праздника.