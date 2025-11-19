Тюменские автомошенники кинули страховые на 30 миллионов

Организатор выбирал для схемы авто класса люкс Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени группа автомобильных мошенников обманула семь страховых компаний на 30 миллионов рублей. Об этом в telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

«Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования на сумму более 30,4 млн рублей. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми участников преступной группы утверждено», — говорится в сообщении.

Известно, что в течение шести лет организатор группы приобретал люксовые автомобили и оформлял их на соучастников вместе с полисами КАСКО. После подстраивал ДТП, после которых машину невозможно было восстановить. Страховые выплачивали солидные суммы, после чего схема повторялась.

Продолжение после рекламы