Тюменские автомошенники кинули страховые на 30 миллионов
Организатор выбирал для схемы авто класса люкс
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Тюмени группа автомобильных мошенников обманула семь страховых компаний на 30 миллионов рублей. Об этом в telegram-канале сообщает региональная прокуратура.
«Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования на сумму более 30,4 млн рублей. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми участников преступной группы утверждено», — говорится в сообщении.
Известно, что в течение шести лет организатор группы приобретал люксовые автомобили и оформлял их на соучастников вместе с полисами КАСКО. После подстраивал ДТП, после которых машину невозможно было восстановить. Страховые выплачивали солидные суммы, после чего схема повторялась.
В настоящий момент уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Ранее сообщалось, что на мошенничестве поймали поставщика подгузников для инвалидов.
