Политика

СВР: в Европе пришли в ужас из-за краха проекта «Антироссия»

19 ноября 2025 в 14:10
Украинцы становятся более демотивированы из-за затяжного конфликта, заявили в СВР

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Европейские эксперты военных ведомств бьют тревогу из-за краха западного проекта «Антироссия». Об этом сообщила Служба внешней разведки России (СВР).

«Эксперты военных ведомств ведущих стран Европы „бьют в набат“, предупреждая свои правительства о крахе созданного Западом проекта „Антироссия“ на Украине», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости.

Параллельно с этим Украина становится все более «демотивирована» и «апатична». Это связано с затяжным и изнуряющим конфликтом. Украинцы начинают чувствовать себя «преданными», особенно из-за публикаций о воровстве их руководства в рамках коррупционного скандала в сфере энергетики.

Ранее НАБУ провело операцию «Мидас». Расследование, целью которого стало обнаружение фактов коррупции в сфере энергетики, привело к проведению обысков. Они были осуществлены в отношении бизнесмена Тимура Миндича, отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко (в период рассматриваемых событий он был министром энергетики), а также в компании «Энергоатом» и по ряду других адресов. Антикоррупционные органы сообщают, что ущерб от коррупционных схем в энергетической отрасли достиг приблизительно 100 миллионов долларов.

