Европейские эксперты военных ведомств бьют тревогу из-за краха западного проекта «Антироссия». Об этом сообщила Служба внешней разведки России (СВР).

«Эксперты военных ведомств ведущих стран Европы „бьют в набат“, предупреждая свои правительства о крахе созданного Западом проекта „Антироссия“ на Украине», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости.

Параллельно с этим Украина становится все более «демотивирована» и «апатична». Это связано с затяжным и изнуряющим конфликтом. Украинцы начинают чувствовать себя «преданными», особенно из-за публикаций о воровстве их руководства в рамках коррупционного скандала в сфере энергетики.

