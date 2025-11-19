В интернете появилось фейковое заявление о повышении пенсионного возраста

Заявление появилось после еще одного фейка о повышении пенсионного возраста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В интернете появилось видео, на котором глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина одобряет инициативу повышения пенсионного возраста. Однако ролик оказался фейком. Он был сгенерирован с помощью нейросетей. Оригинальное видео было посвящено сохранению ключевой ставки в 2024 году. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

«Сегодня мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых», — говорит Набиуллина в оригинальном видеоролике. Он был опубликован в декабре 2024 года «Комсомольской правдой» в группе во «ВКонтакте». Система «Зефир», которая определяет сфабрикованный аудиовизуальный контент, также опознала ролик, как сгенерированный нейросетью. Дипфейк мог появиться после информации об инициативе депутата Госдумы Светланы Бессараб. Она якобы предложила повысить пенсионный возраст. Однако сама депутат позднее заявила, что ее слова были искажены. На самом деле Бессараб комментировала возможность автоматического назначения страховых пенсий.