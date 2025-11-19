Логотип РИА URA.RU
Раскрыты подробности дела Чичваркина*, обвиняемого в фейках об армии

19 ноября 2025 в 14:16
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Уголовное дело в отношении бизнесмена Евгения Чичваркина (признан Минюстом РФ иноагентом) направлено в суд для рассмотрения в его отсутствие. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. Чичваркина обвиняют в распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении <...> Чичваркина. Он обвиняется по п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагентов)», — передает РИА Новости сообщение ведомства . Дело будет рассматриваться в отсутствие подсудимого, который находится в розыске.

Ранее следственные органы сообщили, что предприниматель Евгений Чичваркин не продал свою квартиру в Москве. При этом, несмотря на наличие московской недвижимости, Чичваркин* не участвует в следственных мероприятиях и уже длительное время находится за рубежом. Однако адвокат бизнесмена заявляет, что его клиент не пытается скрыться от СК, передает «Царьград».

*Евгений Чичваркин признан Минюстом РФ иноагентом

