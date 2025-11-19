Умную транспортную систему, «обкатанную» в Пермском крае, распространят на другие регионы РФ
Система оперативно передает информацию нарушителях по весогабариту
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Пилотный проект по внедрению умных транспортных систем (ИТС), который был реализован в Пермском крае совместно с Ространснадзором, распространят на другие регионы РФ. Об этом губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассказал в своем telegram-канале. Глава региона встретился с главой надзорного органа Виктором Гулиным в рамках проходящей в эти дни в Москве «Транспортной недели — 2025». Он отметил, что проект доказал свою эффективность — выросли скорость выявления нарушителей и проверки документов.
«Пермский край стал первым регионом, который реализовал совместный с Ространснадзором проект по внедрению ИТС. Главный результат — повышение безопасности на дорогах. Выросла скорость проверки документов, выявления нарушений по весогабариту и лицензированию. Теперь аналогичные решения будут внедрять и в других регионах страны: Челябинской и Смоленской областях. Хороший пример того, как технологии помогают работать системно и делают дороги безопаснее», — написал Махонин в мессенджере.
Двустороннее соглашение между Прикамьем и Ространснадзором о реализации пилотного проекта в регионе было подписано в сентябре 2024 года. Речь идет о контроле за ситуациями на дорогах с помощью умных транспортных систем (ИТС): интеллектуальные транспортные системы Пермского края были объединены с программой Ространснадзора. Целью внедрения умных систем было отслеживание крупной грузовой техники, нарушающей весогабаритные требования. Предполагалось, что контроль позволит снизить воздействие на дорожные объекты.
Махонин добавил, что теперь на дорогах сотрудники ДПС «останавливают именно тот автомобиль, который нарушил правила». «За несколько километров до поста работает передвижная камера, она автоматически считывает номера. Если фиксирует нарушение, то информация сразу уходит сотрудникам», — объяснил принцип работы такой системы губернатор Прикамья.
