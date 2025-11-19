Умную транспортную систему, «обкатанную» в Пермском крае, распространят на другие регионы РФ

Система оперативно передает информацию нарушителях по весогабариту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пилотный проект по внедрению умных транспортных систем (ИТС), который был реализован в Пермском крае совместно с Ространснадзором, распространят на другие регионы РФ. Об этом губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассказал в своем telegram-канале. Глава региона встретился с главой надзорного органа Виктором Гулиным в рамках проходящей в эти дни в Москве «Транспортной недели — 2025». Он отметил, что проект доказал свою эффективность — выросли скорость выявления нарушителей и проверки документов.

«Пермский край стал первым регионом, который реализовал совместный с Ространснадзором проект по внедрению ИТС. Главный результат — повышение безопасности на дорогах. Выросла скорость проверки документов, выявления нарушений по весогабариту и лицензированию. Теперь аналогичные решения будут внедрять и в других регионах страны: Челябинской и Смоленской областях. Хороший пример того, как технологии помогают работать системно и делают дороги безопаснее», — написал Махонин в мессенджере.

Двустороннее соглашение между Прикамьем и Ространснадзором о реализации пилотного проекта в регионе было подписано в сентябре 2024 года. Речь идет о контроле за ситуациями на дорогах с помощью умных транспортных систем (ИТС): интеллектуальные транспортные системы Пермского края были объединены с программой Ространснадзора. Целью внедрения умных систем было отслеживание крупной грузовой техники, нарушающей весогабаритные требования. Предполагалось, что контроль позволит снизить воздействие на дорожные объекты.

