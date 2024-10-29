Сколько составит переплата при покупке квартиры в новостройке Перми по ипотеке. Инфографика

В Перми переплата при покупке новостройки выше стоимости жилья в четыре раза

29 октября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Стоимость самой бюджетной студии при покупке в ипотеку начинается от 12,6 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Ставки по ипотеке на строящееся жилье в пермских банках достигает 27%. Переплата по такому кредиту может в четыре раза превышать стоимость квартир. При этом остаются льготные программы, по которым ежемесячный взнос и переплата намного меньше. Какие условия предлагают банки и сколько будет стоить квартира с учетом процентов на примере бюджетного жилья — в инфографике URA.RU. Студия на окраине за 12,6 млн рублей Жители Перми могут взять в банках три вида ипотеки: базовую, льготную и без первого взноса. Ставки и условия везде разные. На сайтах крупных банков сказано, что они выдают базовую ипотеку на новостройки под 26,7%, семейную — под 7%. При этом условия могут стать выгоднее или жестче в зависимости от таких факторов как, страхование, наличие зарплатной карты в банке, где оформляется заем, или подключение дополнительных сервисов банка. Также некоторые банки предлагают кредит без первоначального взноса, по которому ставка начинается от 27%. Если взять самую бюджетную квартиру-студию, ее стоимость с учетом процентов может превышать 12,6 млн рублей. Например, на сайте жилого комплекса «Индекс» застройщик предлагает жилье площадью 22,6 квадратного метра за 2,7 млн рублей. Если такую квартиру взять по программе семейной или IT ипотеки на 20 лет, стоимость студии включая проценты и первоначальный взнос вырастет до 4,5 млн рублей, а при базовой ставке — до 12,6 млн рублей. «Однушка» в Мотовилихе за 15,2 млн рублей По данным сайтов пермских застройщиков, стоимость однокомнатных квартир на первичном рынке начинается от 3,2 млн рублей. За эту цену можно купить недвижимость в ЖК «Мотовилинsky». При оформлении по базовой ставке на 20 лет цена вырастет до 15,2 млн рублей. По этой же ипотеке получается самый высокий ежемесячный платеж — 61,6 тысячи рублей. По льготному кредиту стоимость увеличится только до 5,5 млн рублей. Бюджетная «двушка» за 18,4 млн рублей Двухкомнатную квартиру в ЖК «Патриот» можно купить без ипотеки от 4 млн рублей. По базовой ставке переплата за 20 лет составит 14,5 млн рублей, и цена вырастет до 18,4 млн рублей. По льготным программам переплата будет в семь раз меньше. Семьям с детьми и сотрудникам IT-компаний за такое жилье придется переплатить всего 2,7 млн рублей. «Трешка» за 28,4 млн рублей Бюджетные полноценные трехкомнатные квартиры застройщик продает в Орджоникидзевском районе в ЖК «Белозерская 26» от 5,9 млн рублей. При покупке по льготной ипотеке цены увеличиваются до 10 млн рублей, а по базовой ставке — до 28,4 млн рублей и выше. Указанные ставки — не единственный вариант для покупки квартиры. Ранее участники рынка недвижимости рассказали, что в Перми застройщики могут предложить более выгодные условия приобретения жилья. Девелоперы субсидируют ставки и снижают их, также они могут продать жилье в рассрочку или сделать скидку. Инфографика URA.RU Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ставки по ипотеке на строящееся жилье в пермских банках достигает 27%. Переплата по такому кредиту может в четыре раза превышать стоимость квартир. При этом остаются льготные программы, по которым ежемесячный взнос и переплата намного меньше. Какие условия предлагают банки и сколько будет стоить квартира с учетом процентов на примере бюджетного жилья — в инфографике URA.RU. Жители Перми могут взять в банках три вида ипотеки: базовую, льготную и без первого взноса. Ставки и условия везде разные. На сайтах крупных банков сказано, что они выдают базовую ипотеку на новостройки под 26,7%, семейную — под 7%. При этом условия могут стать выгоднее или жестче в зависимости от таких факторов как, страхование, наличие зарплатной карты в банке, где оформляется заем, или подключение дополнительных сервисов банка. Также некоторые банки предлагают кредит без первоначального взноса, по которому ставка начинается от 27%. Если взять самую бюджетную квартиру-студию, ее стоимость с учетом процентов может превышать 12,6 млн рублей. Например, на сайте жилого комплекса «Индекс» застройщик предлагает жилье площадью 22,6 квадратного метра за 2,7 млн рублей. Если такую квартиру взять по программе семейной или IT ипотеки на 20 лет, стоимость студии включая проценты и первоначальный взнос вырастет до 4,5 млн рублей, а при базовой ставке — до 12,6 млн рублей. По данным сайтов пермских застройщиков, стоимость однокомнатных квартир на первичном рынке начинается от 3,2 млн рублей. За эту цену можно купить недвижимость в ЖК «Мотовилинsky». При оформлении по базовой ставке на 20 лет цена вырастет до 15,2 млн рублей. По этой же ипотеке получается самый высокий ежемесячный платеж — 61,6 тысячи рублей. По льготному кредиту стоимость увеличится только до 5,5 млн рублей. Двухкомнатную квартиру в ЖК «Патриот» можно купить без ипотеки от 4 млн рублей. По базовой ставке переплата за 20 лет составит 14,5 млн рублей, и цена вырастет до 18,4 млн рублей. По льготным программам переплата будет в семь раз меньше. Семьям с детьми и сотрудникам IT-компаний за такое жилье придется переплатить всего 2,7 млн рублей. Бюджетные полноценные трехкомнатные квартиры застройщик продает в Орджоникидзевском районе в ЖК «Белозерская 26» от 5,9 млн рублей. При покупке по льготной ипотеке цены увеличиваются до 10 млн рублей, а по базовой ставке — до 28,4 млн рублей и выше. Указанные ставки — не единственный вариант для покупки квартиры. Ранее участники рынка недвижимости рассказали, что в Перми застройщики могут предложить более выгодные условия приобретения жилья. Девелоперы субсидируют ставки и снижают их, также они могут продать жилье в рассрочку или сделать скидку.