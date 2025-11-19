Логотип РИА URA.RU
Курганский сенатор Муратов выступил с обращением к ракетчикам

Муратов поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии
19 ноября 2025 в 16:59
Сенатор Сергей Муратов поздравил ракетчиков с профессиональным праздником

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский сенатор РФ Сергей Муратов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Поздравляю всех наших военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии. Особенно мне бы хотелось поздравить руководство и коллективы наших оборонных предприятий и, конечно же, флагманов нашей „оборонки“ — предприятия НПО и СКТБ „Курганприбор“. Я горжусь тем, что вышел с этих предприятий», — написал Муратов. 

Политик отметил вклад военных в достижение победы неоценим. Он пожелал, чтобы Господь хранил бойцов и ветеранов во всех начинаниях, а семьи находились под защитой!

