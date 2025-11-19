«Собака окажется на улице»: тюменцы не оценили подарок для девочки-хоббидогерши
Тюменцам не понравилась идея соседей - подарить хаски хоббидогерше
Тюменцы не оценили подарок соседей для девочки-хоббидогерши. Об этом они написали в комментариях под видео в соцсетях, где подростку вручили щенка породы хаски. Жители города выразили опасения по поводу содержания такой собаки в условиях городской квартиры.
«Ну соседи и удружили. Хаски в квартиру», — недоумевает Евгений.
«Главное, чтобы не бросила потом эту собаку. А ведь хаски станет большой», — пишет Денис Суворов.
Особую тревогу горожан вызывает перспектива содержания собаки, которая, по их мнению, может стать для девочки обузой. «Деньги на содержание и вет-обслуживание псины, которая будет весить более 30 килограммов — не из дешевых. Эта собака с высокой вероятностью будет отказной или окажется на улице. Хаски — не самая удачная порода для содержания в квартире», — считает Татьяна Владимировна.
По ее словам, дарить животных — это беспредел и высочайшая степень безответственности, а хаски может создать большие проблемы для девочки и ее соседей. Ранее детский психолог заявила, что хоббидогинг не несет прямой угрозы для психики тюменских подростков. Явление является скорее данью моде на «нездоровость психики».
