Тюменцы спасли из пожара ребенка

В Тюмени жители многоквартирного дома вынесли из пожара ребенка
19 ноября 2025 в 18:12
Содрудники МЧС ликвидировали возгорание, причины устанавливаются

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители многоквартирного дома на улице Фабричной спасли из пожара ребенка то того, как на место прибыли спасатели. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления МЧС.

«Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в Тюмени на улице Фабричная, 17 поступило в четвертом часу дня 19 ноября. До прибытия пожарных подразделений очевидцы спасли из задымленной квартиры ребенка и передали его работникам скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Возраст и состояние ребенка не уточняется. Известно, что пожар возник в квартире на первом этаже дома. Его причины устанавливаются. Ранее сообщалось, что в тюменском селе в пожаре пострадали четверо детей и один взрослый.

