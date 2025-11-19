Тюменцы спасли из пожара ребенка

Содрудники МЧС ликвидировали возгорание, причины устанавливаются Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители многоквартирного дома на улице Фабричной спасли из пожара ребенка то того, как на место прибыли спасатели. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления МЧС.

«Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в Тюмени на улице Фабричная, 17 поступило в четвертом часу дня 19 ноября. До прибытия пожарных подразделений очевидцы спасли из задымленной квартиры ребенка и передали его работникам скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.