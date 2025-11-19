Тюменские власти объяснили, почему не возвращают демонтированную детскую площадку

Площадка сможет появиться только в 2027 году Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Детскую площадку в селе Памятное Тюменской области вернут только в случае, если инициативная группа местных жителей сможет защитить проект нового пространства. Ранее игровую зону демонтировали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Ялуторовского района.

«За последние пять лет в Памятном появилось несколько локаций для проведения досуга местного населения, как детей, так и взрослых. Возможность возвести площадку в селе Памятное появится, если местные жители в 2026 году защитят свой инициативный проект», — пояснили агентству в местной мэрии.

Тюменцам предлагают собрать группу, которая разработает новый облик детской площадки. Эти работы будут проводиться совместно с главой администрации поселения. Одно из условий, чтобы новая игровая зона увидела свет — это поиск земельного участка. Он должен устраивать всех сельчан.

Продолжение после рекламы

Также в мэрии пояснили, что финансирование на строительство новой площадки возможно. Однако, это произойдет не раньше 2027 года. Вместе с тем, на сегодняшний день жители Памятного с подобной инициативой не обращались ни в муниципалитет, ни в сельскую администрацию.