В Тюмени растет число мест, где невозможно припарковаться бесплатно. В ближайшее время начнут действовать два новых платных парковочных пространства, сообщает администрация города в своем telegram-канале.

«Стоимость оплаты будет варьироваться от 25 до 70 рублей в час в зависимости от парковочной зоны. Срок реализации запланирован на середину декабря 2025 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что платные парковки начнут действовать в районе улиц Мориса Тореза, Малыгина, Мельникайте, Республики, а также на улицах Профсоюзной, Николая Машарова, Первомайской и Хохрякова. Ранее администрация города объяснила, зачем городу нужны платные парковочные пространства.

