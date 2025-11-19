В Тюмени станет больше мест, где придется платить за парковку. Карта
Новые оплачиваемые парковочные зоны начнут действовать с середины декабря
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени растет число мест, где невозможно припарковаться бесплатно. В ближайшее время начнут действовать два новых платных парковочных пространства, сообщает администрация города в своем telegram-канале.
«Стоимость оплаты будет варьироваться от 25 до 70 рублей в час в зависимости от парковочной зоны. Срок реализации запланирован на середину декабря 2025 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что платные парковки начнут действовать в районе улиц Мориса Тореза, Малыгина, Мельникайте, Республики, а также на улицах Профсоюзной, Николая Машарова, Первомайской и Хохрякова. Ранее администрация города объяснила, зачем городу нужны платные парковочные пространства.
Новое платное парковочное пространство
Фото: Администрация Тюмени
