В Тюмени станет больше мест, где придется платить за парковку. Карта

В Тюмени начнут действовать два новых пространства с платными парковками
19 ноября 2025 в 19:54
Новые оплачиваемые парковочные зоны начнут действовать с середины декабря

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени растет число мест, где невозможно припарковаться бесплатно. В ближайшее время начнут действовать два новых платных парковочных пространства, сообщает администрация города в своем telegram-канале.

«Стоимость оплаты будет варьироваться от 25 до 70 рублей в час в зависимости от парковочной зоны. Срок реализации запланирован на середину декабря 2025 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что платные парковки начнут действовать в районе улиц Мориса Тореза, Малыгина, Мельникайте, Республики, а также на улицах Профсоюзной, Николая Машарова, Первомайской и Хохрякова. Ранее администрация города объяснила, зачем городу нужны платные парковочные пространства.

Новое платное парковочное пространство

Фото: Администрация Тюмени

