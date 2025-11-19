Бывший бухгалтер техникума в Курганской области присвоила себе 1,8 млн рублей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Курганской области в суд направлено уголовное дело в отношении 59-летней женщины, которую обвиняют в присвоении денежных средств образовательного учреждения. В общей сумме злоумышленница похитила более 1,8 миллиона рублей, что причинило учреждению крупный материальный ущерб. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.
«В общей сумме злоумышленница присвоила свыше 1 800 000 рублей, причинив учреждению материальный ущерб в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы», — уточнили в пресс-службе УМВД. Источник: пресс-служба УМВД России по Курганской области.
По версии следствия, с 2020 по 2024 год женщина, работая главным бухгалтером в техникуме, распоряжалась имуществом и деньгами учреждения. Она вела учет, составляла отчеты и имела доступ к денежным операциям. Следователи выяснили, что бухгалтер требовала оплату образовательных услуг не через кассу, а лично у обучающихся или их родителей, что позволяло ей присваивать средства. Кроме того, обвиняемая распоряжалась деньгами от продажи списанной техники и зерна, часть средств возвращала в бюджет для создания видимости легальности операций, а остальное тратила по своему усмотрению. В настоящее время расследование завершено, материалы переданы в суд, мера наказания будет определена после приговора.
