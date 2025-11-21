Аналитики раскрыли, какие подарки будут дарить пермяки на Новый год
Пермяки покупают подарки заранее
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Жители Пермского края в качестве подарка на Новый год стали чаще выбирать спортивные товары и одежду. Количество просмотров сайтов профильных магазинов осенью 2025 года увеличилось на 21%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «МегаФона».
«Все больше жителей Прикамья планируют войти в новый год с полезными привычками, поэтому выбирают в подарок для себя и своих близких спортивные товары и одежду. Этой осенью интернет-трафик на сайты профильных магазинов вырос на 21%, а продажи на торговых платформах — на 20%», — добавили аналитики. Уточняется, что исследование проводилось на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов.
В течение 2025 года было три всплеска посещаемости сайтов спортивных магазинов. Сначала горожане готовились к летнему сезону и закупали спортивные товары в мае. Затем посещаемость интернет-магазинов выросла в сентябре с началом делового сезона. Третья волна приходится на предновогодний период. При этом многие горожане стали покупать подарки заранее, например, во время распродаж, таких как «черная пятница».
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!