Холдинг пермского олигарха выплатил многомиллионный доход по облигациям

Пермский «Эр-Телеком Холдинг», контролируемый бизнесменом Андреем Кузяевым, выплатил проценты по биржевым облигациям за период в один месяц 2025 года. Речь идет о сумме более 22 млн рублей.

«Категория выплат по ценным бумагам — купонный доход по облигациям. Купонный период — с 20 октября по 19 ноября 2025 года. Общий размер выплаченного дохода составляет 22,3 млн рублей. Обязательства по выплатам исполнены на 100%», — указано в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.