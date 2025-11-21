Холдинг пермского олигарха выплатил многомиллионный доход по облигациям
Обязательства по выплатам компанией исполнены на 100%
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пермский «Эр-Телеком Холдинг», контролируемый бизнесменом Андреем Кузяевым, выплатил проценты по биржевым облигациям за период в один месяц 2025 года. Речь идет о сумме более 22 млн рублей.
«Категория выплат по ценным бумагам — купонный доход по облигациям. Купонный период — с 20 октября по 19 ноября 2025 года. Общий размер выплаченного дохода составляет 22,3 млн рублей. Обязательства по выплатам исполнены на 100%», — указано в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
Ранее URA.RU рассказывало, что холдинг выплатил проценты по облигациям на сумму в 100 млн рублей. Бизнесмен Андрей Кузяев, контролирующий телекоммуникационную компанию, входит в число богатейших предпринимателей РФ. В 2024 году Forbes оценил его состояние в 1 млрд долларов США.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!