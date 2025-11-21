Стильные библиотеки и интерактивные музеи: как преобразятся пермские учреждения культуры

В 2026 году в Прикамье новое оборудование появится в семи библиотеках Фото: пресс-служба министерства культуры Пермского края

В Пермском крае обновят учреждения культуры. В библиотеках, музеях, школах искусств проведут ремонт и закупят новое современное оборудование. Это стало возможно благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» и региональному проекту «Комфортный край». Какие учреждения культуры будут обновлены, что нового ждет их посетителей — в материале URA.RU.

«Мы обновляем учреждения культуры, создаем комфортные и современные условия для детей и семейного досуга. Продолжаем ремонтировать существующие объекты и строить новые. Кроме того, с 2026 года будет запущен новый федеральный проект. В Перми и Оханске появятся детские культурно-просветительские центры, где ребята смогут развивать свои творческие навыки», — рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

На заседании краевого правительства министр культуры Алла Платонова отметила, что на оснащение пермских объектов культуры в 2025 году из федерального бюджета было выделено 98,7 млн рублей.

Продолжение после рекламы

Библиотеки нового поколения

В библиотеках и музеях установили интерактивное оборудование Фото: пресс-служба министерства культуры Пермского края

В 2025 году власти создали четыре модельные библиотеки. Речь идет о Неволинской библиотеке имени Ф. Ф. Павленкова в Кунгурском округе, Верещагинской центральной библиотеке, библиотеке №2 имени Н.В. Гоголя и детской библиотеке №6 имени В. Бианки в Перми.

По словам министра, библиотеки стали учреждениями нового поколения, в которых установили современное технологичное оборудование: интерактивный пол и сенсорные панели. Посетителям теперь доступны 3D-очки, принтеры и многое другое. Поменялся не только внешний вид библиотек, но и полнился их фонд. В них появились современные издания, включая музыкальные и говорящие книги. В 2026 году власти планируют создать еще семь модельных библиотек в Перми, Юрле, Елово, Гремячинске, селе Плеханово Кунгурского округа, поселке Сарс Октябрьского округа и поселке Юго-Камский Пермского округа.

Кроме создания современных библиотек, выделяются средства на капитальный ремонт действующих учреждений. Так, преобразились три библиотеки Соликамского округа. В них отремонтировали входные группы, внутренние помещения, заменили окна и двери.

На базе библиотек власти планируют создать детские культурно-просветительские центры. В них будут игровые, развивающие зоны, комнаты для мастер-классов. Как пояснила Алла Платонова, ребята в них смогут развивать свои творческие навыки. Первые два центра будут открыты в 2026 году в Оханской библиотеке имени Серебренникова и в Детской библиотеке №5 в Перми.

Современные музеи

В музеи закупили системы освещения и климата Фото: пресс-служба министерства культуры Пермского края

На деньги, выделенные из федерального бюджета, в Пермском крае оснастили некоторые музеи. Так, новое оборудование получили Лысьвенский музей и Чайковский историко-художественный музей. В них обновили стеллажи, шкафы для хранения, системы освещения и климата, закупили радиогиды и сенсорные киоски. По словам Аллы Платоновой, все это необходимо для хранения и демонстрации богатых музейных фондов региона. В следующем году новое оборудование получат Березниковский историко-художественный музей, музей-заповедник «Сользавод» и Соликамский краеведческий музей. А в Чайковском историко-художественном музее проведут капитальный ремонт.

Капитальный ремонт домов культуры

В Пермском крае продолжат ремонтировать дома культуры. В 2026 году планируют завершить обновление камерного драматического театра «Доминанта» в Губахе. Здесь ремонтируют большой и малый залы, коммунальную инфраструктуру, вестибюль и лестницу. К 2027 году закончится ремонт Ныробского дома культуры в Чердынском округе. В здании заменят все системы инженерно-технического обеспечения и кровлю.

Продолжение после рекламы

Новое оборудование для школ искусств

Музеи, театры и школы искусств открываются после капитальных ремонтов Фото: пресс-служба министерства культуры Пермского края

Детские школы искусств тоже ждут обновления. Так, в 2026 году в Детской театральной школе в Краснокамске проведут капитальный ремонт, а в Кочево начнут строить детскую школу искусств. Еще восемь школ искусств в разных городах края получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу. Также новое оборудование закупят в Пермский театр оперы и балета. Средства на эти целы выделены по нацпроекту «Семья».