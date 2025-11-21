В Пермском крае снят режим беспилотной опасности
21 ноября 2025 в 13:17
Минтербезопасности Пермского края объявило о снятии режима беспилотной опасности
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Пермском крае снят режим беспилотной опасности, введенный утром 21 ноября. Об этом в Telegram сообщает министерство территориальной безопасности края.
«В Пермском крае снят режим беспилотной опасности», — информирует в мессенджере ведомство. Указанный режим был введен в пятницу 21 ноября.
В минтербезопасности Пермскогокрая отмечали, что в связи с ведением особого режима оперативные службы были оповещены и находились в полной готовности. Пермяков призывали быть внимательными и не поддаваться панике.
