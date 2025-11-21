Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Пермском крае снят режим беспилотной опасности

21 ноября 2025 в 13:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Минтербезопасности Пермского края объявило о снятии режима беспилотной опасности

Минтербезопасности Пермского края объявило о снятии режима беспилотной опасности

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Пермском крае снят режим беспилотной опасности, введенный утром 21 ноября. Об этом в Telegram сообщает министерство территориальной безопасности края.

«В Пермском крае снят режим беспилотной опасности», — информирует в мессенджере ведомство. Указанный режим был введен в пятницу 21 ноября.

В минтербезопасности Пермскогокрая отмечали, что в связи с ведением особого режима оперативные службы были оповещены и находились в полной готовности. Пермяков призывали быть внимательными и не поддаваться панике.

Материал из сюжета:

Беспилотная опасность в Пермском крае

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал