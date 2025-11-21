В Пермском крае снят режим беспилотной опасности, введенный утром 21 ноября. Об этом в Telegram сообщает министерство территориальной безопасности края.

В минтербезопасности Пермскогокрая отмечали, что в связи с ведением особого режима оперативные службы были оповещены и находились в полной готовности. Пермяков призывали быть внимательными и не поддаваться панике.