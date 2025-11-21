Логотип РИА URA.RU
В Пермском крае изменят порядок использования БПЛА

Предупреждать инстанции о запуске БПЛА пермяков обяжут за час до начала полета
21 ноября 2025 в 12:41
Фото: Илья Московец © URA.RU

На сайте губернатора и правительства Пермского края опубликован проект указа, инициированный главой региона Дмитрием Махониным. Документ предполагает введение в Пермском крае уведомительного порядка использования беспилотных летательных аппаратов.

«Перед осуществлением полетов пользователи БПЛА обязаны будут направлять уведомления в территориальные подразделения полиции и Единую дежурно-диспетчерскую службу. Срок подачи уведомления — не менее чем за 60 минут до начала полета. В уведомлениях необходимо указывать следующие данные: тип беспилотного воздушного судна, время и место запуска, маршрут и продолжительность полета», — говорится в документе. 

Кроме того, проектом указа предусмотрено аннулирование ранее введенного запрета на использование БПЛА на территории Пермского края. Действующий с 19 июня 2023 года запрет распространялся исключительно на частных пользователей беспилотных аппаратов и не затрагивал государственные структуры.

Комментарии (1)
  • контактёр с нло
    21 ноября 2025 13:43
    инопланетяне говорят им пофиг, но у них в районе планеты земля пропало несколько летательных аппаратов и очень надоели лямблии
