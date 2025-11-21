На фабрике «Кама» только после Великой Отечественной войны произвели около 19 тысяч пианино Фото: Данил Постаногов

Пермский краеведческий музей открыл в Доме Мешкова выставку «Кама больше, чем река…». Посвящена она действительно не реке, а одноименной фабрике музыкальных инструментов, которая выпускала в Перми легендарные пианино. Таким образом музейщики продолжают историю прошлого года, когда в Доме Мешкова открылась экспозиция «Юмановъ въ Перми: первая на Урале музыкальная фабрика».

«В прошлом году мы начали работать с театральной студией „Открытый код“. Наш проект был посвящен Юманову и роялю. Была выставка, и был спектакль. В этом году у нас тоже открывается выставка, обязательно будет спектакль, но уже на тему фабрики „Кама“», — пояснила на открытии задумку проекта заведующая Домом Мешкова Светлана Неганова.

На выставке можно не просто посмотреть на советское пианино, которое у многих стояло или даже до сих пор стоит дома. Один из экспонатов «раскрыли» — это позволяет увидеть и понять весь механизм работы инструмента. Нажимать на клавиши — обязательно нужно.

История фабрики показана в экспозиции также через фото, документы, воспоминания работников и руководителей производства. Не каждый знает, что в 1990-х, чтобы избежать банкротства и закрытия, часть площадей предприятия отдали под производство йогуртов. Вообще можно смело сказать, что фабрика «Кама» связывала весь СССР. И сами инструменты продавались далеко не только в Перми, но и различные запчасти приходили на фабрику не только из разных городов, но и разных республик Союза. Еще один малоизвестный факт — именно под аккомпанемент пианино «Кама» давали свои концерты Александра Пахмутова и Иосиф Кобзон во время гастролей по городкам и поселкам на реке Ангара в середине 1960-х. Тот инструмент, к сожалению, не сохранился. Но память о концертах хранят и старожилы, и музейщики далекого от Перми города Усть-Илимск.

Эти и другие истории на выставке можно услышать не только от экскурсовода. Проект «Кама больше, чем река…» создан вместе с театральной «Открытый код», которая поставила документальный спектакль «Кама. Фабрика» (12+). Проект создан на стыке документального и музыкального театров. Авторы в своей работе оживляют воспоминания работников фабрики и истории владельцев инструментов. Все это под саундтрек композитора Антона Колбина. В Доме Мешкова ближайшие показы спектакля пройдут 23 и 25 ноября. Также постановку можно увидеть 26, 27, 29, 30 ноября в кафе Lemon Tree.