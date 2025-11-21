По делу о гибели семи человек при ДТП в Пермском крае назначены экспертизы

Речь идет об автотехнической и судебно-медицинской экспертизах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В СУ СКР по Пермскому краю рассказали о ходе расследования уголовного дела. Оно было возбуждено после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе под Кунгуром.

«В рамках расследования уголовного дела назначены экспертизы. Речь идет об автотехнической и судебно-медицинской. Потерпевшими по делу признаны родственники погибших и лица, получившие травмы в ДТП», — уточнили изданию «Коммерсантъ-Прикамье» в ведомстве.

URA.RU писало о том, что вечером 14 ноября в районе деревни Черепахи Кунгурского муниципального округа автомобиль «Соболь» с пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. В результате ДТП семь человек погибли, еще двенадцать получили травмы разной степени тяжести.

