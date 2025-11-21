Пермский ученый рассказал, как правильно закаляться без вреда для здоровья

Специалист подчеркивает, что закаливание подходит не всем Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

С 24 ноября в мире празднуется День моржа. В России этот день также символизирует начало практики зимнего плавания. Эксперт Пермского Политеха поделился с URA.RU преимуществами, а также рассказал о возможных рисках и противопоказаниях этого занятия.

«Систематическое закаливание помогает организму научиться более эффективно реагировать на стресс. Оно тренирует организм поддерживать функции при пониженном метаболизме, что в долгосрочной перспективе повышает его устойчивость к переохлаждению и укрепляет иммунитет, в том числе против инфекционных заболеваний», — отмечает научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ «ХимБио» Пермского Политеха, кандидат медицинских наук, Сергей Солодников.

Однако специалист подчеркивает, что закаливание не подходит всем. Поскольку оно вызывает контролируемый физиологический стресс, перестраивая работу сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем. Ученый обращает внимание на то, что людям пожилого возраста и тем, кто уже имеет проблемы с сердцем и сосудами, следует проявлять максимальную осторожность. Для них подобные стрессовые нагрузки могут стать причиной острых нарушений кровообращения и увеличить риск инфаркта или инсульта.

Сергей Солодников рекомендует придерживаться ступенчатого подхода к закаливанию. Прежде всего, необходимо постепенно адаптировать организм: для начала стоит зайти в воду по щиколотки и подождать 20–40 секунд, чтобы сосуды смогли подготовиться к резкому изменению температуры. Само погружение должно быть стремительным, а после выхода из воды важно сразу же восстановить тепловой баланс — надеть теплую многослойную одежду и уделить особое внимание защите зон с интенсивной теплоотдачей (головы, кистей и стоп).

Кроме того, эксперт советует употреблять горячие безалкогольные напитки, которые помогают плавно восстановить температуру тела и улучшить кровообращение. В то же время алкогольные напитки, вопреки распространенному мнению, не способствуют сохранению тепла, а, наоборот, ускоряют потерю тепла и нарушают естественные механизмы терморегуляции, что может привести к переохлаждению.