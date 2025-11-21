Настоятель храма займется окормлением бойцов Фото: Илья Московец © URA.RU

Настоятель пермского храма Николая Чудотворца отец Олег в очередной раз отправляется в зону проведения специальной военной операции. На своих страницах в соцсетях храм уже предупредил об этом прихожан, попросив передать со священнослужителем для бойцов письма и рисунки.

«Дорогие прихожане, жители поселков Кировский и Налимиха! По благословению Высокопреосвященнейшего Мефодия митрополита Пермского и Кунгурского, наш настоятель, отец Олег, в конце ноября уезжает в очередную служебную командировку в зону проведения СВО: для окормления, духовной и моральной поддержки бойцов, находящихся на линии боестолкновения. В связи с этим, до 21 ноября мы предлагаем принести письма и рисунки (формат — не более А4), которые батюшка отдаст лично в руки бойцам», — говорится в сообщении, которое размещено на странице храма в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU рассказывало, что с 2022 года в зоне проведения спецоперации находится настоятель Белогорского монастыря отец Дорофей. В июне этого года машина, в которой находился священнослужитель, была атакована ударным дроном. Благодаря тому, что священник и его товарищ, находившиеся в машине, вовремя заметили БПЛА, им удалось выжить.

