Возраст — не помеха: обзор хет-трика Овечкина и матча «Вашингтон» — «Монреаль»

Александр Овечкин — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Фото: Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»

Александр Овечкин в возрасте 40 лет продолжает творить историю. В ночь с четверга на пятницу капитан «Вашингтон Кэпиталз» оформил свой первый хет-трик в сезоне, в одиночку разнеся ворота «Монреаль Канадиенс» (8:4) и установив целую россыпь уникальных рекордов. Этот вечер в Монреале вновь доказал: «Великая Восьмерка» — феномен, не знающий границ, в том числе и возрастных. Подробнее о ходе матча, голах и рекордах Овечкина — в материале URA.RU

Обзор матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс»: шайбы

Пресса Монреаля еще до матча с тревогой предупреждала: «Киллер „Канадиенс“ Алекс Овечкин обретает силы». Их худшие опасения сбылись с первых же секунд. Уже на первой минуте встречи, реализуя большинство, Овечкин точным щелчком после вбрасывания открыл счет и забросил свою 905-ю шайбу в регулярных чемпионатах. Это был 13-й гол в карьере россиянина, забитый на первой минуте, что позволило ему сравняться по этому показателю с легендой Марком Мессье.

Однако «Монреаль» не сдался и к концу периода сравнял счет. Напряженная борьба продолжилась и во втором отрезке, где Овечкин проявил себя не только как снайпер, но и как диспетчер, отдав голевую передачу. Этот результативный пас стал для Александра 1641-м очком в карьере, позволив ему войти в элитный Топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Матч превратился в голевую перестрелку, и к началу третьего периода «Вашингтон» вел с минимальным преимуществом 5:4. Исход встречи висел на волоске, но именно в этот момент Овечкин взял игру в свои руки, окончательно похоронив надежды «Канадиенс». На 57-й и 58-й минутах российский форвард устроил настоящий фейерверк, забросив две шайбы подряд, одну из которых — в пустые ворота. Тридцать три секунды спустя его партнер Сонни Милано поставил победную точку в матче — 8:4.

Игра Овечкина в матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс»

Игру Овечкина в этом матче можно назвать не просто результативной, а характерной. Во втором периоде форвард «Монреаля» Джош Андерсон решил испытать терпение российской звезды, затеяв с ним грубую разборку и нанеся удар клюшкой после свистка.

Овечкин, известный своей мощной силовой манерой, не стал уклоняться от конфликта и ответил агрессору. Но его главный ответ прозвучал на табло. После этой стычки российский снайпер стал еще опаснее, а его два гола в третьем периоде стали исчерпывающим аргументом в споре на льду.

Этот хет-трик стал для Овечкина:

Первым в текущем сезоне.

33-м за карьеру в регулярных чемпионатах.

17-м, оформленным в гостевых матчах.

Статистика и новые рекорды Овечкина в матче «Вашингтон» — «Канадиенс»

Матч против «Монреаля» пополнил и без того обширную коллекцию рекордов Овечкина:

Возрастной рекорд : Овечкин стал седьмым игроком в истории НХЛ, оформившим хет-трик в возрасте 40 лет и старше, и первым, кому это удалось за последние 15 лет.

: Овечкин стал седьмым игроком в истории НХЛ, оформившим хет-трик в возрасте 40 лет и старше, и первым, кому это удалось за последние 15 лет. Голевая серия : Он повторил рекорд по длительности голевой серии (4 матча подряд) среди хоккеистов 40+, установленный Яромиром Ягром (2013) и Дином Прентисом (1972).

: Он повторил рекорд по длительности голевой серии (4 матча подряд) среди хоккеистов 40+, установленный Яромиром Ягром (2013) и Дином Прентисом (1972). Специалист по «Монреалю» : Это уже четвертый хет-трик в карьере Овечкина именно против «Канадиенс». Он забросил 40-ю шайбу в ворота этой команды.

: Это уже четвертый хет-трик в карьере Овечкина именно против «Канадиенс». Он забросил 40-ю шайбу в ворота этой команды. Король большинства : Гол на первой минуте стал для Овечкина 327-м в большинстве, упрочив его собственный абсолютный рекорд в этом показателе.

: Гол на первой минуте стал для Овечкина 327-м в большинстве, упрочив его собственный абсолютный рекорд в этом показателе. Покорение вратарей: Пропустив шайбу от Овечкина, Якуб Добеш стал 185-м вратарем в НХЛ, побежденным российским снайпером. По этому показателю Александр также лидирует с огромным отрывом.

Обзор сезона НХЛ 2025/2026: сколько Овечкину до рекорда Гретцки

В матче с «Монреалем» (8:4) Овечкин отметился хет-триком и результативной передачей Фото: Роман Наумов © URA.RU

Начало сезона 2024/25 для Овечкина выдалось неровным, что вызывало вопросы у некоторых экспертов. Однако в последних играх капитан «Вашингтона» демонстрирует уверенный рост формы. В пяти матчах до встречи с «Монреалем» он набрал 6 очков (4+2), а хет-трик стал кульминацией его нынешнего рывка. На данный момент в активе Овечкина 20 (10+10) очков в 21 матче, причем 7 из 10 голов он забросил в последних 6 играх. Статистика наглядно показывает: Овечкин набирает ход.

Впереди Гретцки: Осталось 32 шайбы

Каждая заброшенная шайба теперь — это шаг к величайшему рекорду в истории хоккея. После этого матча счет Овечкина выглядит так:

907 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

984 гола с учетом плей-офф.

До рекордного показателя Уэйна Гретцки, составляющего 1016 голов за карьеру (регулярка + плей-офф), российскому снайперу осталось преодолеть 32 шайбы. Нынешняя голевая серия вдохновляет болельщиков и заставляет поверить, что эта цель достижима.

Положение «Вашингтона» в НХЛ в сезоне 2025/26: третья победа подряд и рост уверенности