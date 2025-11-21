Механизм образования этого явления связан с деятельностью грибов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Саду соловьев в Перми посетители стали свидетелями необычного природного феномена. На валежнике образовались структуры, напоминающие густые седые волосы. Тайна этого явления, известного как «мохнатый лед», оставалась неразгаданной на протяжении ста лет, пока в 2015 году ученые не смогли объяснить его природу.

«Микологи, специалисты по изучению грибов, обозначают этот феномен различными терминами: „мохнатый лед“, „ледяная борода“, „ледяная шерсть“ или „ледяные волосы“ (hair ice). Он возникает на деревьях при легких заморозках. Ключевую роль в формировании „ледяных волос“ играют грибы», — пишет сообщество Сад соловьев в соцсети «ВКонтакте».

Механизм образования этого явления связан с деятельностью грибов семейства аурикуляриевых, в частности вида Exidiopsis effusa, которые обитают в старой древесине. Вода, сохраняющаяся внутри древесины благодаря капиллярным эффектам, не замерзает даже при отрицательных температурах. Лед, формирующийся на поверхности древесины, вытягивает воду из внутренних каналов, и она замерзает в виде тонких волосков, достигающих в длину до 20 сантиметров и имеющих толщину в сотую долю миллиметра.

Наблюдать это явление удается нечасто. Оно может быть скрыто под снегом или быстро растаять под утренними солнечными лучами. Оптимальные условия для появления «ледяных волос» — температура от нуля до минус одного-двух градусов. Экоактивисты отмечают, что это как раз то самое время. Сейчас в Саду еще нет снега, но уже наступают легкие заморозки.