Пермский губернатор Махонин решил меньше тратиться на кино
Затраты на кино урезаются
Фото: Александр Ельчищев © URA.RU
Сумма субсидий из бюджета Пермского края, которые выделяются российским кинокомпаниям на производство фильмов в регионе, будет снижаться в ближайшие три года. Это следует из постановления правительства Прикамья, которое подписал губернатор Дмитрий Махонин.
«Объем расходного обязательства на мероприятия, связанные с производством национальных фильмов, составляет: на 2026 год 14 254,0 тыс. рублей, на 2027 год — 12 828,6 тыс. рублей, на 2028 год — 12 700,3 тыс. рублей», — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина Пермского края. В 2025 году сумма рибейта составила 28 800 тыс. рублей.
Программа рибейта реализуется в Пермском крае с 2019 года. За это время кинокомпаниям выплачены 158 млн рублей (более 75 млн в 2024 году), субсидию получили 22 кинопроекта. Таким образом создатели кино компенсируют затраты на производство, которые они понесли в Пермском крае, работая с пермскими подрядчиками. За эту инициативу регион получил специальный приз кинофестиваля «Короче» и Министерства культуры РФ.
