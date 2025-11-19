Пермский губернатор Махонин решил меньше тратиться на кино

Затраты на кино урезаются Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Сумма субсидий из бюджета Пермского края, которые выделяются российским кинокомпаниям на производство фильмов в регионе, будет снижаться в ближайшие три года. Это следует из постановления правительства Прикамья, которое подписал губернатор Дмитрий Махонин.

«Объем расходного обязательства на мероприятия, связанные с производством национальных фильмов, составляет: на 2026 год 14 254,0 тыс. рублей, на 2027 год — 12 828,6 тыс. рублей, на 2028 год — 12 700,3 тыс. рублей», — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина Пермского края. В 2025 году сумма рибейта составила 28 800 тыс. рублей.