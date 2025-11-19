В Перми на месяц закрыли опасный продуктовый магазин
Деятельность торговой точки приостановлена на 30 дней
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Перми в Дзержинском районе временно прекращена работа продуктового магазина «Дом вкуса». Причина — многочисленные нарушения санитарных требований, выявленные в ходе проверки.
«В частности, выяснилось, что в магазине отсутствуют системы холодного и горячего водоснабжения. Сточные воды, образующиеся в процессе мытья рук сотрудников, обработки витрин и полов, сливались на территорию, прилегающую к торговой точке. Кроме того, не соблюдались правила утилизации содержимого биотуалета», — сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда в соцсети «ВКонтакте».
Проверка также показала, что в магазине отсутствует специально отведенное место для фасовки продуктов, хотя фасованные товары в продаже имелись. В протоколе зафиксировано неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещения.
В суде отметили, что предприниматель не присутствовал на заседании, но согласился с предъявленными обвинениями. Дзержинский районный суд признал его виновным и принял решение о приостановке работы магазина на 30 суток.
