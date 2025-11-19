Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

В Перми на месяц закрыли опасный продуктовый магазин

В Перми на месяц закрыли продуктовый магазин из-за антисанитарии
19 ноября 2025 в 16:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Деятельность торговой точки приостановлена на 30 дней

Деятельность торговой точки приостановлена на 30 дней

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми в Дзержинском районе временно прекращена работа продуктового магазина «Дом вкуса». Причина — многочисленные нарушения санитарных требований, выявленные в ходе проверки. 

«В частности, выяснилось, что в магазине отсутствуют системы холодного и горячего водоснабжения. Сточные воды, образующиеся в процессе мытья рук сотрудников, обработки витрин и полов, сливались на территорию, прилегающую к торговой точке. Кроме того, не соблюдались правила утилизации содержимого биотуалета», — сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда в соцсети «ВКонтакте». 

Проверка также показала, что в магазине отсутствует специально отведенное место для фасовки продуктов, хотя фасованные товары в продаже имелись. В протоколе зафиксировано неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещения.

Продолжение после рекламы

В суде отметили, что предприниматель не присутствовал на заседании, но согласился с предъявленными обвинениями. Дзержинский районный суд признал его виновным и принял решение о приостановке работы магазина на 30 суток.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал