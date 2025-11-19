В пермском Верещагино выставлены на торги лаборатория, котельная и столовая

Среди объектов недвижимости есть действующая котельная Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Верещагино Пермского края выставлен на продажу крупный имущественный комплекс, в состав которого входят 50 объектов недвижимого имущества. В том числе здание лаборатории, производственные цеха, котельная и столовая. Организатором торгов выступила дочерняя компания РЖД — акционерное общество «РЖДстрой». Начальная цена актива составляет более 56 млн рублей.

«Торговая процедура на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества АО „РЖДстрой“. В перечне объектов около 50 объектов недвижимого имущества, в том числе здание лаборатории, производственные цеха, котельная, столовая, а также пять земельных участков общей площадью около 97,5 тысяч квадратных метров в Верещагино. Начальная цена составляет 56,2 млн рублей», — сообщается на сайте «РТС-Тендер».

Заявки на торги принимаются до 18 декабря 2025 года. Сам аукцион должен состояться 22 декабря. Организатор торгов также уточнят причину продажи имущества. Для компании «РЖДстрой» все эти объекты недвижимости являются непрофильными активами.

