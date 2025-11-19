Пьяная пермячка напала на полицейского в аэропорту
Решается вопрос о том, какую меру пресечения следует избрать для подозреваемой
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Перми возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая напала на сотрудника полиции в аэропорту (по части 1 статьи 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти). В ноябре 2025 года на первом этаже аэровокзала подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушала общественный порядок.
«Женщина отказалась выполнить требования полицейского, в связи с чем к ней были применены наручники. Несмотря на это, она продолжила противоправные действия и напала на сотрудника транспортной полиции. Сотрудники правоохранительных органов оперативно пресекли ее действия», — сообщает Центральное МСУТ СК России в telegram-канале.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех деталей произошедшего и сбора доказательств. Также решается вопрос о том, какую меру пресечения следует избрать для подозреваемой.
