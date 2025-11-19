Логотип РИА URA.RU
«Все в шоке»: для свердловского экс-мэра запросили аномальный срок в колонии

Прокурор запросил 14 лет в колонии для бывшего главы Артемовского Трофимова
19 ноября 2025 в 17:15
Константин Трофимов под стражей с 2024 года

Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Гособвинитель попросил отправить в колонию на 14 лет бывшего мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова, которого обвиняют в коррупции. Экс-чиновник вину категорически отрицает. Защита попросила оправдать Трофимова, рассказал URA.RU адвокат Вячеслав Войнов.

Трофимову вменяют ч. 4, ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). «По совокупности статей, сотрудник прокуратуры запросил 14 лет лишения свободы и штраф в семь миллионов рублей. Для всех нас это стало шоком. Защита просит оправдать Трофимова», — сообщил Войнов.

О задержании бывшего градоначальника стало известно 18 сентября 2024 года. Через два дня его отправили в следственный изолятор. СК считает, что бывший глава города в качестве взятки получил три миллиона рублей от экс-руководителя детского лагеря имени Павлика Морозова Натальи Яговитиной и водонагреватель от главы местной муниципальной управляющей компании «Наш дом» Ярослава Николаева.

По словам родных, правоохранители так и не нашли деньги, которые получил Трофимов. Сам он считает, что его оговорили. В частности, Яговитину он неоднократно критиковал за плохую работу и просил силовиков проверить ее на причастность к мошенничеству. А незадолго до задержания не продлил с ней трудовой договор. Подробнее о деле, — в сюжете URA.RU.

Материал из сюжета:

В Артемовском задержали мэра

