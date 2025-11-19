«Все в шоке»: для свердловского экс-мэра запросили аномальный срок в колонии

Константин Трофимов под стражей с 2024 года Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Гособвинитель попросил отправить в колонию на 14 лет бывшего мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова, которого обвиняют в коррупции. Экс-чиновник вину категорически отрицает. Защита попросила оправдать Трофимова, рассказал URA.RU адвокат Вячеслав Войнов.

Трофимову вменяют ч. 4, ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). «По совокупности статей, сотрудник прокуратуры запросил 14 лет лишения свободы и штраф в семь миллионов рублей. Для всех нас это стало шоком. Защита просит оправдать Трофимова», — сообщил Войнов.

О задержании бывшего градоначальника стало известно 18 сентября 2024 года. Через два дня его отправили в следственный изолятор. СК считает, что бывший глава города в качестве взятки получил три миллиона рублей от экс-руководителя детского лагеря имени Павлика Морозова Натальи Яговитиной и водонагреватель от главы местной муниципальной управляющей компании «Наш дом» Ярослава Николаева.

Продолжение после рекламы