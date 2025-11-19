В интернете старые фото выдают за нападения волка в Свердловской области

В городских пабликах Свердловской области «ВКонтакте» появилась информация о том, что в регионе волк загрыз 40-летнего мужчину. Однако это фейк. На фото на самом деле запечатлен инцидент с нападением волков на поселок Курганской области в 2024 году. Одинаковые публикации распространялись по городским пабликам сразу в нескольких регионах. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

Одни и те же фото с текстом авторы публиковали в разных регионах, официальные ведомства которых инцидент опровергли. В свердловских пабликах под публикацией есть ссылка на telegram-каналы. В них с помощью этой резонансной темы привлекают аудиторию. Кадры, которые были использованы для фейка, появились еще в 2024 году. Тогда в поселке Курганской области на местных жителей напала стая волков. «Стая волков напала на жителей поселка „Озеро Медвежье“ в Курганской области с населением около 700 человек, что в 200 км от Кургана», — писала тогда «Комсомольская правда».