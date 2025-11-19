Игорь Бутман высокого мнения о юных учениках джазовой школы Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Школа джазовой импровизации Игоря Бутмана» отмечена премией Татищева и де Геннина за заслуги в области культуры и искусства. Церемония вручения награды состоялась в Музее истории Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), которое поддерживает творческий проект.

«Награда вручена Игорю Михайловичу Бутману — народному артисту РФ, Сергею Николаевичу Ланцову — генеральному директору „РСГ-Академическое“ и Евгении Юрьевне Серебренниковой — директору Екатеринбургской детской школы искусств №6 имени К. Е. Архипова, на базе которой реализуется проект», — объяснили в пресс-службе.

Проект внес весомый вклад в развитие культурной среды Екатеринбурга в целом и Академического района в частности. Благодаря успешному партнерству бизнеса, власти и культурного сообщества для горожан распахнула двери первая музыкальная школа, оснащенная современными инструментами и оборудованием. В ней реализуются уникальные творческие программы — например, создан детский оркестр «АртДжаз». Образовательная модель школы искусств стала примером для многих других городов России.

«Этот успех — результат совместной работы школы, педагогов, детей, музыкантов и всей нашей команды. Мы продолжим создавать возможности для раскрытия детских талантов и развития культурной среды Академического района», — отметил Ланцов. А джазмен Бутман в приветственной речи поздравил лауреатов и пригласил юных музыкантов на фестиваль «Детский Триумф джаза» в Москву.

Премия Татищева и де Геннина учреждена в честь основателей Екатеринбурга в 1998 году и является одной из наиболее значимых общественных наград города. Она присуждается ежегодно за выдающиеся достижения в культуре, науке, образовании, экономике, спорте, благотворительности, общественной деятельности и других сферах. Лауреаты премии — люди и организации, чьи проекты и инициативы улучшают жизнь Екатеринбурга, помогают формировать его уникальный облик и способствуют сохранению исторического, культурного и духовного наследия уральской столицы.