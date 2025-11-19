Уралец, напавший на ребенка в шапке с Z, пересмотрел мировоззрение в колонии
Александр Неустроев (внесен в список террористов и экстремистов) получил новый срок
Фото: Илья Московец © URA.RU
Екатеринбуржец Александр Неустроев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскаялся и заявил, что пересмотрел свое мировоззрение. Находясь в колонии, он отправлял пожертвования на СВО. 19 ноября Центральный окружной военный суд (ЦОВС) вынес ему новый приговор по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент URA.RU.
По данным URA.RU, эпизод, после которого Неустроева вновь отдали под суд, произошел 24 апреля в колонии-поселении. По версии следствия, в присутствии восьми осужденных Александр оправдал теракт в отношении погибших военкора Владлена Татарского и политолога Дарьи Дугиной. За это Неустроеву вменили ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, он вину признал полностью. И попросил суд рассмотреть дело в особом порядке — то есть, без судебного следствия.
Из строгого режима, тем более тюрьмы, мне живым не выйти
ЦОВС с учетом ранее вынесенного приговора назначил Александру 4,5 года лишения свободы.
Эпизод, за который Неустроев ранее попал в колонию, произошел 21 апреля 2023 года. Он заносил мебель и увидел мальчика в шапке с Z, и с матом набросился на него. Александр схватил ребенка за руку и стал оскорблять его отца. Мальчик сумел вырваться и убежать домой.
Сначала суд приговорил мужчину к штрафу в семь тысяч рублей. Приговор возмутил общественность: депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов тоже счел приговор слишком мягким. Прокуратура добилась пересмотра дела. В результате суд назначил мужчине три года лишения свободы.
