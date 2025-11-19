Уралец, напавший на ребенка в шапке с Z, пересмотрел мировоззрение в колонии

Александр Неустроев (внесен в список террористов и экстремистов) получил новый срок Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбуржец Александр Неустроев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскаялся и заявил, что пересмотрел свое мировоззрение. Находясь в колонии, он отправлял пожертвования на СВО. 19 ноября Центральный окружной военный суд (ЦОВС) вынес ему новый приговор по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент URA.RU.

По данным URA.RU, эпизод, после которого Неустроева вновь отдали под суд, произошел 24 апреля в колонии-поселении. По версии следствия, в присутствии восьми осужденных Александр оправдал теракт в отношении погибших военкора Владлена Татарского и политолога Дарьи Дугиной. За это Неустроеву вменили ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, он вину признал полностью. И попросил суд рассмотреть дело в особом порядке — то есть, без судебного следствия.

«Чистосердечно раскаиваюсь. Я пересмотрел свое мировоззрение и полностью поддерживаю политику государства и нашего президента. Это преступление — моя самая большая ошибка. Прошу учесть инвалидность и цирроз печени, прошу отправить меня в колонию-поселение. Из строгого режима, тем более тюрьмы, мне живым не выйти», — заявил Неустроев в последнем слове.

Как выяснилось в суде, летом Александр направлял заявление с просьбой о трудоустройстве и перечислении остатка заработка в фонд помощи инвалидов СВО. Также, по его словам, он отправлял пожертвования на нужды фронта. ЦОВС с учетом ранее вынесенного приговора назначил Александру 4,5 года лишения свободы.

Эпизод, за который Неустроев ранее попал в колонию, произошел 21 апреля 2023 года. Он заносил мебель и увидел мальчика в шапке с Z, и с матом набросился на него. Александр схватил ребенка за руку и стал оскорблять его отца. Мальчик сумел вырваться и убежать домой.