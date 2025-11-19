Коллекции выйдут в ограниченном количестве Фото: предоставлено командой «Антихрупкость»

Творческая лаборатория «Антихрупкость» (родом из Свердловской области) переосмыслила русскую народную роспись гжель и создала три коллекции посуды совместно с российскими художниками. Они станут доступны в 2026 году, поделилась с URA.RU команда.

«11 участников создали 365 изделий и 16 коллекций, некоторые из них также появятся в продаже, но уже в начале 2026 года. Коллекции „Возвращение в деревню“ Алисы Гулканян, „Быль-Небыль“ Анны Михайловой и „Гжельская роза“ Яны Басовой стали первыми среди поступивших в продажу и выйдут в формате лимитированного дропа к Новому году. К праздникам будет произведено всего по 100 изделий каждого вида», — поделились представители «Антихрупкости».

Фотограф Алиса Гулканян из Казани создала коллекцию, посвященную деревне: в ней автор передает дух русской глубинки и связь с природой. Дизайнер Яна Басова из Перми предложила переосмыслить традиционную гжельскую роспись, сделав ее изящной. Анна Михайлова из Новосибирска соединила графику художника Ивана Билибина с фарфором: в коллекции оживают мифические образы, такие как птица Сирин и Василиса Прекрасная.

Проект «Антихрупкость» запущен в 2022 году. Она помогла заводу «Фарфор Сысерти» увеличить доходы с помощью выпуска новой посуды. Особой популярностью пользовались кружки с конструктивистскими зданиями Екатеринбурга. Продукт настолько понравился людям, что посуду стали заказывать жители Мексики и США.

В конце октября 2025 года творческая лаборатория и бренд-дизайн студия CHEKED выпустили фарфоровую посуду к 100-летию скульптора Эрнста Неизвестного. В ограниченный тираж коллекции вошли стакан и тарелки, на одной из них размещена провокационная фраза.