Спикер Свердловского заксобрания Бабушкина запустила бюджетные слушания

В Свердловской области начались общественные слушания по бюджету на 2026 год
19 ноября 2025 в 17:01
Людмила Бабушкина рассказала об общественных слушаниях по бюджету

Людмила Бабушкина рассказала об общественных слушаниях по бюджету

Фото: Илья Московец © URA.RU

В заксобрании Свердловской области стартовала работа временной согласительной комиссии по рассмотрению проекта областного бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Как заявила спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, слушания проходят в спокойном режиме, поскольку все направления развития региона предварительно обсуждались с Минфином.

Комиссия, созданная после принятия бюджетного проекта в первом чтении, собрала представителей правительства, депутатов, глав муниципалитетов, профсоюзов и общественников. В течение дня участники рассмотрят параметры 17 государственных программ региона.

«Общественные слушания проходят спокойно, поскольку все направления развития Свердловской области на предстоящий период скрупулезно обсуждались вместе с Минфином до поступления проекта в парламент. Тем не менее каждый возникающий вопрос мы направляем в профильную рабочую группу для досконального рассмотрения», — заявила Людмила Бабушкина.

Работа по детальному рассмотрению бюджетной и налоговой политики продолжится завтра в формате профильных рабочих групп. Всего временной согласительной комиссией создано восемь таких групп для углубленного анализа различных аспектов бюджета. Напомним, бюджет на 2026 год сохраняет социальную направленность и остается сбалансированным.

