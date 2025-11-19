Логотип РИА URA.RU
В Салехарде на несколько часов перекроют транспортную развязку

В Салехарде ограничат движение по кольцевой развязке с 20 на 21 ноября
19 ноября 2025 в 18:58
Дорогу перекроют на два часа

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ночь на 21 ноября в Салехарде полностью перекроют движение по кольцевой развязке на пересечении улиц Зои Космодемьянской и Броднева. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. 

«Перекрытие движения по кольцевой развязке (улица Зои Космодемьянской, улица Броднева, автодорога Салехард — Аэропорт и Объезд Салехард)», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Ориентировочное время закрытия движения — два часа.

