Общество

Специалисты департамента транспорта ЯНАО проведут консультацию для жителей ямала

19 ноября 2025 в 18:39
Звонки будут принимать с 8:30 до 18:00 (архивное фото)

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО проконсультируют ямальцев по интересующим вопросам. Об этом рассказали в пресс-службе дорожного ведомства.

«Окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства присоединяется к Всероссийскому Единому дню оказания бесплатной юридической помощи», — сообщили в официальном telegram-канале департамента. Консультации пройдут 20 ноября

Задать вопросы специалистам можно с 8:30 до 18:00. «Единый день оказания бесплатной юридической помощи» — это всероссийское мероприятие, которое проводится ежегодно в разные даты в зависимости от региона, но обычно приурочено к определенным событиям или проводится несколько раз в год.

