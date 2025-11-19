Специалисты департамента транспорта ЯНАО проведут консультацию для жителей ямала

Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО проконсультируют ямальцев по интересующим вопросам. Об этом рассказали в пресс-службе дорожного ведомства.

Задать вопросы специалистам можно с 8:30 до 18:00. «Единый день оказания бесплатной юридической помощи» — это всероссийское мероприятие, которое проводится ежегодно в разные даты в зависимости от региона, но обычно приурочено к определенным событиям или проводится несколько раз в год.